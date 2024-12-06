сегодня в 18:28

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 72 долларов впервые с 18 ноября

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 72 долларов за баррель. Это случилось впервые с 18 ноября этого года, сообщает ТАСС .

По данным на 18:05 по московскому времени, цена этой марки нефти снижалась до 71,99 доллара за баррель — на 1,09%.

К 18:10 фьючерс ускорил снижение. Он торговался на уровне 71,88 доллара за баррель.

Ранее глава российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин выдвинул инициативу, согласно которой предлагается ограничить доступ к информации об экспорте отечественной нефти.