сегодня в 17:54

Сечин предложил ограничить доступ к информации об экспорте российской нефти

Глава российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин выдвинул инициативу, согласно которой предлагается ограничить доступ к информации об экспорте отечественной нефти, сообщает Baza .

Соответствующий запрос топ-менеджер отправил помощнику президента РФ Ларисе Брычевой в октябре. Предложение представляет собой проекта указа «Об экспорте российской нефти и нефтепродуктов».

В документе Сечин отмечает, что инициатива направлена на защиту нацинтересов России, угрозу которым представляет деятельность недружественных стран. Так, предлагается ограничить доступ к наименованию и количеству вывозимых товаров, маршрутам поставок, участникам сделок и т. д.

В документе глава «Роснефти» ссылается на принятие федерального закона № 216, в котором говорится о том, что президент наделяется полномочиями по ограничению доступа к информации для обеспечения безопасности РФ.

В июне Сечин напомнил о роли «черного золота» в современных реалиях. Он также отметил, что США планируют сократить нефтяные доходы России.

Позже заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх частично подтвердил это, заявив, что Соединенные Штаты хотят усилить ограничения в отношении торговли Россией «черным золотом».