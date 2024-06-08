Сечин рассказал, что произойдет при отказе от нефти

Сечин: отказ от нефти означает и отказ от современного образа жизни

Глава российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, в то время как рост потребления ископаемого топлива означает доступ к благам цивилизации, сообщает РИА Новости .

«Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. И наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации», — сказал Сечин на ПМЭФ-2024.

Топ-менеджер подчеркнул, что без надежных поставок нефти и газа преодоление энергетического неравенства не представляется возможным.

Сечин добавил, что необходимо помнить, какую роль в современном мире играет «черное золото». Помимо производства нефтепродуктов ее используют для производства большого количества товаров повседневного спроса, без которых уже невозможно представить жизнь современного человека.

Ранее стало известно, что в России начнут производить биотопливо для авиации и морских судов. Разработку и апробацию рецептур экологичной продукции будут проводить в Санкт-Петербурге.