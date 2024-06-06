В России будут производить биотопливо для авиации и морских судов

Компания «Эковей» и «Газпром нефть» договорились совместно разрабатывать, сертифицировать и производить низкоуглеродные моторные топлива для авиационного транспорта и морских судов. Начальник коммерческого департамента «Газпром нефти» Леван Кадагидзе и генеральный директор «Эковей» Кристина Тен подписали соответствующий меморандум на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

По соглашению партнеры будут заниматься разработкой новых подходов к производству судового и авиационного SAF-топлива из переработанного растительного масла. Экспертам компаний предстоит внедрить необходимые для этого стандарты. Разработку и апробацию рецептур экологичной продукции будут проводить в Санкт-Петербурге.

Возможности «Газпром нефти»

Начальник коммерческого департамента «Газпром нефти» Леван Кадагидзе отметил, что компания — один из лидеров по внедрению экологических инноваций на транспорте в России. Сейчас в структуре продаж судовых топлив компании свыше 95% объема составляют продукты высокого экологического класса.

«Мы первыми в отечественной судоходной отрасли приступили к реализации и уже поставили клиентам свыше 10 тыс. тонн биотоплива. Для дальнейшего повышения экологической эффективности транспорта в России совместно с партнерами мы готовы развивать продуктовый портфель зеленых топлив на основе растительных компонентов и расширять сферы его применения», — рассказал Кадагидзе.

Возможности «Эковей»

Генеральный директор «Эковей» Кристина Тен рассказала, что компания обладает многолетним опытом реализации проектов экономики замкнутого цикла. Последние несколько лет активно занимается локализацией проектов производства биокомпонентов на основе отработанного растительного масла для транспортного сектора.

«К примеру, совместно с „Газпром нефтью“ с 2023 года выпускаем уникальное не только в России, но и в мире зеленое судовое топливо с низким углеродным следом. Благодаря нашим научно-исследовательским разработкам, экспертизе и производственной инфраструктуре мы готовы расширять область применения биокомпонентов, в том числе и для выпуска SAF-топлива для отечественной авиации», — подчеркнула Тен.

Сотрудничество

Ранее компании уже создали судовое топливо с низким углеродным следом. В его составе переработанное фритюрное масло из сети «Вкусно — и точка» и низкосернистое судовое топливо «Газпром нефти». Начиная с июля прошлого года им заправляют морской транспорт в порту Санкт-Петербурга. Также оно соответствует требованиям для заправки речных судов.

Вторичное сырье производят на предприятии «Эковей»: там отработанное масло отстаивают, фильтруют и подвергают термообработке. На терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга происходят смешивание компонентов, производство лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива.