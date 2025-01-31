Politico: ЕС допустил тройной промах из-за российских удобрений

Евросоюз допустил тройной промах из-за российских удобрений. Фермеры встревожены новостью о том, что стоимость продукции из РФ может вырасти из-за тарифов, хоть местные изготовители и просят ужесточить меры, сообщает РБК .

Еврокомиссия собиралась ввести пошлины на удобрения из РФ. Такой шаг, по задумке, должен был привести к «тройной победе» для ЕС, поскольку помешал бы России получать прибыль, помочь внутреннему производству удобрений и создать помехи для увеличения их стоимости.

Однако решение обернулось тройным промахом. Объединение Copa-Cogeca, которое представляет фермеров и агрокооперативы ЕС, заявило, что санкции против удобрений из РФ и Белоруссии могут спровоцировать рост расходов изготовителей Европы и поставщиков из третьих государств, которые планируют выйти на рынок.

В прошлом году страны ЕС импортировали из РФ 6,17 млн тонн удобрений. Россия заработала на этом 2,12 млрд евро. Объем продаж был рекордным с начала спецоперации, говорится в статистике Евростата.

Однако из-за новых санкций цена удобрений может вырасти не менее, чем на 40-45 евро за одну тонну. Это может оказать давление на изготовителей. К тому же рестрикции значительно осложнят производство в сельском хозяйстве, снизят конкурентоспособность Евросоюза, считают в Copa Cogeca.

Ранее сообщалось, что Венгрия через полгода сможет наложить вето на продление антироссийских санкций.