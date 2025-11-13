Покупайте сейчас: красная икра подорожает перед Новым годом еще на 15%

Эксперт Фомин: красная икра подорожает к Новому году еще на 15%

За год цены на красную икру выросли на 33% — 200 г можно купить за почти 3 тыс. рублей. Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин отметил, что к Новому году стоимость икры может вырасти еще на 15%, поэтому лучше приобрести ее уже сейчас, сообщает газета «Известия» .

Он подчеркнул, что продукт не подешевел из-за издержек производителей и инфляции, которые нивелировали итоги удачной путины. Самый плодотворный год по добыче лосося был 2023-й. Тогда выловили 609 тыс. тонн рыбы, в 2024 году — 220 тонн, а в этом году — 335 тонн.

Также Фомин напомнил, что икра — это продукт премиум-класса, на котором зарабатывают производители. Есть вероятность, что стоимость икры к новогодним праздникам вырастет еще больше.

«Поэтому если сейчас цены уже не падают, то к Новому году они подрастут где-то на 15%, а вот после праздников, возможно, будет снижение», — добавил эксперт.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что красная рыба и икра подорожают на 5–7% в российских магазинах перед Новым годом. Цена за килограмм в среднем будет доходить до 1 400 и 9 900 руб. соответственно.

