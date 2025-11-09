Эксперт Ильяшенко: цены на икру взлетят перед Новым годом
Красная рыба и икра подорожают на 5-7% в российских магазинах перед Новым годом. Цена за килограмм в среднем будет доходить до 1 400 и 9 900 руб. соответственно. Об этом заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, сообщает ТАСС.
Цены на продукцию увеличатся, несмотря на прирост улова лососевых, который по данным на 27 октября текущего года составил 335,2 тыс. тонн. Показатель на 43,7% больше, чем в 2024 году.
Ильяшенко отметила, что на подорожание красной рыбы и икры повлияют такие факторы, как сезонность, инфляция, активный спрос и т. д. В итоге к Новому году стоимость рыбы лососевых пород и красной икры вырастет на 5-7%.
В начале октября средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1 381 руб. за кг. Это на 16,8% больше, чем в 2024 году.
Цены на красную икру достигли 9 441 руб. за кг, что на 36,3% больше, чем в октябре 2024 года. Однако темпы роста стоимости искры все же ниже рекордных показателей 2024 года, заключила эксперт.
