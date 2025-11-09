Эксперт Ильяшенко: цены на икру взлетят перед Новым годом

Красная рыба и икра подорожают на 5-7% в российских магазинах перед Новым годом. Цена за килограмм в среднем будет доходить до 1 400 и 9 900 руб. соответственно. Об этом заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, сообщает ТАСС .

Цены на продукцию увеличатся, несмотря на прирост улова лососевых, который по данным на 27 октября текущего года составил 335,2 тыс. тонн. Показатель на 43,7% больше, чем в 2024 году.

Ильяшенко отметила, что на подорожание красной рыбы и икры повлияют такие факторы, как сезонность, инфляция, активный спрос и т. д. В итоге к Новому году стоимость рыбы лососевых пород и красной икры вырастет на 5-7%.

В начале октября средние потребительские цены на рыбу лососевых пород составили 1 381 руб. за кг. Это на 16,8% больше, чем в 2024 году.

Цены на красную икру достигли 9 441 руб. за кг, что на 36,3% больше, чем в октябре 2024 года. Однако темпы роста стоимости искры все же ниже рекордных показателей 2024 года, заключила эксперт.

Ранее эксперт Василий Колташов спрогнозировал, что цены на мандарины не будут расти к Новому году. По его словам, в данном случае решающее значение имеет курс национальной валюты.

