Без мандаринов не останемся: почему цитрусовые не подорожают к Новому году

Эксперт Колташов: не думаю, что цены на мандарины будут расти к Новому году

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил РИАМО, что цены на цитрусовые зависят от курса рубля, сейчас он стабильный.

«При стабильном курсе рубля этот импортный продукт едва ли сильно подорожает. Здесь решающее значение имеет курс национальной валюты. Мы нередко наблюдали ослабление рубля перед Новым годом. Отсюда возникло ощущение, что чуть ли не каждый раз цены на цитрусовые перед Новым годом должны повышаться», — сказал Колташов.

По его словам, на самом деле такого нет, предложения на мировом рынке достаточно. Соседние страны с РФ тоже готовы поставлять мандарины в большом объеме.

«Я не думаю, что цены будут расти», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиян предупредили о подорожании мандаринов к Новому году на 20%. Несмотря на то, что до праздника еще больше двух месяцев, сейчас в некоторых магазинах наблюдается рост цен на цитрусовые.

