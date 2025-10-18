Россиян предупредили о подорожании мандаринов к Новому году на 20%

К новогодним праздникам в России ожидается увеличение стоимости мандаринов примерно на 20%. Несмотря на то, что до зимних торжеств еще больше двух месяцев, уже сейчас в некоторых магазинах наблюдается рост цен на цитрусовые, сообщает SHOT .

Аналитики АТОЛ указали, что на данный момент цены за килограмм мандаринов выросли на 3% в сравнении с прошлым годом. В настоящее время средняя стоимость составляет 224 рубля, тогда как год назад она равнялась 217 рублям. По мере приближения Нового года фрукты будут дорожать, и итоговый рост цен может составить более 20%.

В магазинах Москвы наблюдается сильный разброс цен на мандарины, который варьируется от 95 до 915 рублей за кг. Ценообразование определяют сорт, страна-производитель и торговая точка.

Наиболее дорогие мандарины — это, как правило, «бэйби», а также фрукты, импортированные из Азии, ЮАР и Южной Америки, что обусловлено сложной логистикой и повышенным спросом. В регионах ситуация складывается несколько иначе: например, в южных областях России абхазские мандарины можно приобрести в магазинах по цене около 300 рублей за кг. Однако по мере приближения конца года стоимость фруктов будет увеличиваться.

