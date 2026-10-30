Подростки копят на квартиры, машины мамам и учебу за границей

Опрос: школьники копят на квартиры, машины для мам и вузы за рубежом

Современные школьники откладывают деньги не только на смартфоны и компьютерные игры. Среди их целей — собственное жилье, образование за границей, финансовая независимость и даже автомобиль для мамы. Опрос учеников «Онлайн-школы № 1» ко Дню сбережений, имеющийся в распоряжении РИАМО, показал, как подростки распоряжаются карманными деньгами, от каких покупок готовы отказаться и что помогает им не потратить накопленное раньше времени.

Подростковые мечты о покупках становятся все масштабнее: наряду с гаджетами школьники называют жилье, путешествия, транспорт и стартовый капитал для собственного дела. При этом многие уже осваивают привычки, которые помогают управлять деньгами: сравнивают цены, откладывают импульсивные покупки и стараются регулярно пополнять сбережения.

На что школьники откладывают деньги

Техника остается одной из популярных целей накоплений: на телефоны, ноутбуки, компьютеры и другие электронные устройства откладывают 18,9% опрошенных учеников с 5-го по 11-й класс. Однако почти столько же внимания школьники уделяют не отдельным покупкам, а будущей самостоятельности.

Жилье и независимую жизнь — квартиру, дом, студию или переезд — назвали целью накоплений почти каждый седьмой участник опроса. Еще 11,9% копят на путешествия и отдых, 11,4% — на автомобиль, мотоцикл, велосипед и другой транспорт, а 9,2% — на образование.

При этом 18,4% упоминаний связаны с созданием финансовой подушки. Для подростков это не просто запас на случай непредвиденных расходов, но и возможность меньше зависеть от родителей.

Ответы школьников показывают, что за финансовыми целями стоят разные представления о самостоятельности. Одни хотят накопить на «счастливую жизнь» или научиться самостоятельно оплачивать свои потребности, другие мечтают открыть собственное дело. Некоторые планируют потратить деньги на близких — например, купить маме машину или телефон.

Пока такие планы не обязательно превращаются в долгосрочную финансовую стратегию. Но они показывают, что подростки начинают воспринимать деньги не только как средство для немедленных покупок, но и как инструмент достижения более крупных целей.

Более половины школьников стараются регулярно откладывать деньги

Умение сохранять накопленное начинается с привычки не тратить все полученные деньги сразу. По данным опроса, 54% школьников почти всегда откладывают часть карманных денег. Еще 22% делают это время от времени, примерно каждый пятый преимущественно копит под конкретную цель, а 4% признались, что никогда не откладывают деньги.

Большинство опрошенных рассчитывают прежде всего на собственную силу воли: этот вариант назвали 53,3% участников. Другим помогает конкретная цель, ради которой они собирают деньги. Еще один способ — хранить накопления отдельно от суммы, предназначенной для повседневных расходов, чтобы не потратить их случайно.

Чуть больше половины школьников используют для хранения денег банковскую карту или счет. Обычную копилку предпочитают около 20%, еще 10% задумываются о том, чтобы ее завести. При этом 17% не считают копилку полезной.

Что делают подростки, если денег на покупку не хватает

Опрос показал и то, как школьники ведут себя в ситуации, когда желаемая вещь стоит дороже, чем они могут заплатить прямо сейчас.

Если понравившаяся покупка стоит 3 тыс. рублей, а в распоряжении подростка есть только 2 тыс. рублей, 35,3% участников предпочли бы подождать и накопить недостающую сумму. Еще 30,2% попросили бы помощи у родителей, а 14,5% попробовали бы самостоятельно заработать. Другие стали бы искать более дешевую альтернативу или отказались бы от покупки.

Ответы показывают, что немало школьников готовы отложить удовольствие ради желаемой вещи. Однако обращение к родителям тоже остается распространенной стратегией: финансовая самостоятельность в этом возрасте формируется постепенно.

От каких покупок подростки готовы отказаться ради накоплений

Когда речь заходит о большой цели, школьники готовы пересматривать повседневные расходы. Чаще всего они согласны экономить на играх и приложениях, а также на сладостях и снеках. В числе других возможных сокращений — траты на одежду и аксессуары, интернет-покупки и развлечения. При этом 7,1% признались, что им сложно экономить на чем-либо.

Подростки учатся не только ограничивать расходы, но и оценивать необходимость покупки. Почти половина опрошенных — 46,6% — сначала обдумывают, действительно ли им нужна понравившаяся вещь. Еще 22,5% сравнивают цены, а 11% предпочитают подождать несколько дней и вернуться к решению позже.

Сразу покупают то, что понравилось, 12,7% участников. Еще 7,1% советуются с родителями.

Таким образом, многие школьники уже используют простые способы защиты от импульсивных трат: оценивают необходимость покупки, ищут более выгодные предложения и дают себе время перед принятием решения.

Как научиться копить: три совета эксперта

Универсальной схемы накоплений для всех подростков нет: многое зависит от размера карманных денег и обязательных расходов. Но начинать можно даже с небольшой суммы.

«Даже если сейчас у вас 80% карманных денег уходит на обязательные нужды, это не проблема. Начните с малого и постепенно увеличивайте долю накоплений — сначала 5%, потом 10%, потом 15%», — советует методист по математике «Онлайн-школы № 1» Кристина Чернова.

Эксперт также рекомендует три практических приема.

Первый — неделю записывать все расходы . Стоит фиксировать не только крупные покупки, но и перекусы, подписки и другие небольшие траты. Через семь дней будет проще понять, на что уходит больше всего денег и от каких расходов можно отказаться без ущерба для себя.

Второй — использовать правило 24 часов. Если захотелось купить незапланированную вещь дороже 1 тыс. рублей, можно отложить решение на сутки. За это время станет понятнее, действительно ли покупка нужна или желание было спонтанным.

Третий — составлять список покупок. Перед походом в магазин или оформлением заказа в интернете полезно заранее определить, что именно нужно приобрести. Это помогает не отвлекаться на случайные предложения и акции.

Эти приемы подходят не только школьникам, но и взрослым. В любом возрасте накопления требуют не столько полного отказа от приятных покупок, сколько умения соотносить желания с возможностями и расставлять приоритеты.

Деньги — это свобода выбора

Опрос учеников «Онлайн-школы № 1» показывает, что в представлении школьников деньги все чаще связаны не только с конкретными вещами, но и с возможностями: получить образование, путешествовать, поддержать близких, начать самостоятельную жизнь или создать собственное дело.

При этом финансовые привычки еще формируются. Одни школьники уже регулярно откладывают часть карманных денег, другие копят только под определенную цель, а третьи пока учатся контролировать расходы.

Умение обращаться с деньгами складывается из повседневных решений: не тратить все сразу, сравнивать цены, проверять необходимость покупки и постепенно собирать нужную сумму. Именно такие привычки помогают со временем увереннее распоряжаться финансами и приближаться к более крупным целям.

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