Подмосковный лифтостроительный завод экспортировал первые 100 лифтов в Армению

Первая партия кабин Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») в ближайшее время будет установлена в многоквартирных домах Еревана в рамках масштабной программы замены старого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подмосковный завод изготовил для Армении лифты модели „СЛЗ ЭКО“ грузоподъемностью 400 кг, которые созданы специально под программы замены старых лифтов в многоквартирных домах с учетом современных требований к безопасности и комфорту. Треть лифтов из первой партии уже установлена в жилых зданиях, на ряде объектов монтаж продолжается, производство остального оборудования завершено. В ближайшее время комплекты лифтового оборудования СЛЗ будут доставлены в Ереван», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Экспортные поставки лифтов СЛЗ осуществляются в рамках программы мэрии Еревана «500 новых лифтов». В первую очередь специалисты меняют аварийные подъемники — те, что часто простаивают или не используются из-за неисправности.

«Наше предприятие занимает на лифтовом рынке самые выгодные стартовые позиции и имеет лучшие перспективы не только в России и Армении, но и на всем пространстве Евразийского экономического союза. Завод в Серпухове, спроектированный с учетом опыта мирового машиностроения, располагает уникальной промышленной площадкой, парком высокотехнологичного оборудования, самой высокой в Восточной Европе испытательной башней и что не менее важно — коллективом профессионалов, мотивированных на успех. Благодаря этому мы можем производить лифты быстрее и дешевле, и при этом превосходного качества», — рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

В планах компании формирование и вывод на рынок перспективных разработок пассажирских лифтов самой широкой ценовой категории, начиная стандартным и комфорт-классом и заканчивая эксклюзивными моделями «под индивидуальные требования заказчиков» и высокоскоростными «лифтами для небоскребов». Одно из главных направлений — лифты для фондов капитального ремонта и государственных программ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.