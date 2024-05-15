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Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Королеве

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «РМА» на действия комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева, муниципального заказа при проведении электронного аукциона на оказание услуг скорой медицинской помощи при проведении спортивных и массовых мероприятий, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении электронного аукциона и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королев, муниципальному заказу обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении МКУ «Центр закупок» Раменского округа закона о контрактной системе. На действия МКУ пожаловалось ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой».