МКУ «Центр закупок» Раменского признали нарушившим закон о контрактной системе

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Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении МКУ «Центр закупок» Раменского округа закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» на действия (бездействие) МКУ «Центр закупок» Раменского округа при проведении закупок.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» обоснованной.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МКУ «Центр закупок» Раменского округа Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.