Подмосковье внедряет систему МАРС в клиниках 30 регионов России

Подмосковная система МАРС для визуализации кровоснабжения во время операций применяется в клиниках 30 регионов России. Разработку компании «Криптомед» из Фрязина уже используют федеральные онкоцентры России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Систему МАРС создала компания «Криптомед», входящая в группу «Исток-Аудио» из наукограда Фрязино. В основе технологии — флуоресцентная визуализация, которая позволяет хирургам в режиме реального времени оценивать лимфоток, кровоснабжение и жизнеспособность тканей. Это помогает принимать более точные решения во время операции и снижать риск осложнений.

В отличие от рентгеновской ангиографии, МАРС использует лазерный источник сигнала. Метод не создает лучевой нагрузки и не имеет возрастных ограничений. Система применяется для наблюдения за кровотоком в артериальном и венозном русле, лимфотоком и перфузией органов и тканей, в том числе во время хирургических вмешательств.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что «Исток-Аудио» работает более 30 лет и сегодня является крупным научно-производственным комплексом площадью свыше 10 тыс. кв. м, где разрабатывают и выпускают медицинское и реабилитационное оборудование.

«На сегодняшний день мы получили большой объем обратной связи по работе системы. Ведущие специалисты подтверждают эффективность нашей разработки», — отметил генеральный директор компании «Криптомед» Павел Климачев.

По его словам, МАРС востребована в трансплантологии, абдоминальной и торакальной хирургии, колопроктологии, урологии и онкомаммологии. Компания готова оснастить системой все онкологические центры страны. Спрос на технологию продолжает расти, а сфера ее применения расширяется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

