Подмосковье предложило запустить проект по закупке стройресурсов на бирже

10–11 октября 2024 года в г. Сочи ФАС России проводит III Всероссийскую конференцию в сфере закупок. Конференция является мероприятием, объединяющим на своей площадке представителей регуляторов, законодателей, бизнеса, субъектов и органов контроля всех уровней, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Применение биржевых индикаторов в госзакупках позволит экономить бюджетные средства», — об этом руководитель ФАС России Максим Шаскольский рассказал в ходе пленарной сессии III Всероссийской конференции в сфере закупок.

Глава ведомства отметил, что в службу поступает много предложений об увеличении цены строительных контрактов в связи с ростом стоимости строительных материалов. ФАС России не поддерживает такие изменения условий контракта при отсутствии прозрачного ценообразования. Сейчас активно развивается биржевая торговля, формирующая объективные рыночные индикаторы цен на группы товаров. Также ФАС России внимательно следит за ценообразованием на рынках строительных материалов, работает над сдерживанием роста цен. По мнению службы, для экономии средств бюджета целесообразно, по аналогии с использованием биржевых индикаторов по различным видам топлива, применять такие индикаторы в госзаказе и для строительства.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева выступила в панельной сессии «Проблематика строительных закупок. Исполнение „строительного“ контракта». Была затронута одна из ключевых тем закупочного процесса в строительной отрасли: прозрачность определения цены на конкретные строительные материалы. Подмосковье выступило с предложением — реализовать в регионе пилотный проект, предусматривающий закупку подрядчиком строительных ресурсов на бирже.

«Закупки строительных ресурсов на товарной бирже обеспечат прозрачность ценообразования и условий сделки, позволяя продавцам определить реальную стоимость своих товаров и предложить их по конкурентоспособной цене большему числу покупателей, а покупателям — получить доступ к различным поставщикам и выбрать наилучшие условия сделки. Рынок сам отрегулирует цену на основе реальных спроса и предложения. Мы в Московской области уже попробовали „завести карьеры на биржу“. Сработало, продукцию продали, а главное, что по реальной и выгодной обеим сторонам сделки цене», — прокомментировала Светлана Журавлева.

Начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Ольга Горбачева отметила, что с большой долей вероятности введение данного правового эксперимента на территории Подмосковья будет поддержано ведомством.

Результаты обсуждения профессиональным сообществом актуальных вопросов и предложений позволят повысить эффективность закупочной деятельности, а также продолжить работу по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере закупок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.