Подмосковье предлагает строителям почти самые высокие зарплаты в России

Московская область и Приморский край — два региона России, где строителям предлагают самые высокие зарплаты. В первом случае средняя з/п — 101 тыс. рублей, а во втором — 115 тыс. рублей, сообщается в исследовании аналитиков сервиса «Авито Работа».

В Приморском крае зафиксировано наибольшее количество открытых вакансий в области строительства. С января по ноябрь 2024 года спрос увеличился на 58% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Суммарно по России этот показатель увеличился на 12%.

Больше всего в Приморском крае в 2024 году по сравнению с предыдущим искали ремонтников (+172%), сварщиков (+84%) и электромонтажников (+159%). За полный рабочий день в среднем платят 115,5 тыс. рублей.

На втором месте по приросту вакансий в строительной сфере оказалась Республика Крым. В регионе количество вакансий увеличилось на 41% по сравнению с 2023 годом.

В среднем строителям в Крыму платят 74,5 тыс. рублей в месяц. В период с января по ноябрь по сравнению с 2023 годом начали больше искать ремонтников (+175%), фасадчиков (+204%) и бетонщиков (+164%).

На третьем месте по увеличению количества вакансий в строительной сфере находится Калининградская область. По сравнению с 2023 годом спрос на специалистов увеличился на 36%.

Средняя зарплата у строителей в регионе составляет 76 тыс. рублей. Больше всего компании нанимают кровельщиков (+194%), плиточников (+134%) и каменщиков (+172%).

В Ленинградской области прирост количества вакансий по сравнению с 2023 годом составил 35%. В среднем в регионе строителям платят 93,9 тыс. рублей в месяц.

Больше всего в Ленинградской области компании ищут мебельщиков (+112%), арматурщиков (+238%) и монолитчиков (+100%).

В Подмосковье прирост количества вакансий в 2024 году в строительной сфере составил 30%. Регион находится на втором месте по размеру зарплат в этом секторе экономики. В среднем оклад рабочих составляет 101,1 тыс. рублей.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов сказал, что в 2024 году сфера строительства оказалась наиболее быстро развивающейся в России. Работникам платят довольно высокие заработные платы.

В тех регионах РФ, где запускаются инфраструктурные проекты, специалисты такой сферы становятся наиболее востребованными, считает Губанов. Но в течение нескольких лет дефицит кадров присущий строительной отрасли окажется не таким острым. Количество вакансий будет расти, но не так сильно.

«Этот прогноз связан с общим охлаждением экономики, сокращением числа инвестиционных проектов и замедлением темпа расширения бизнеса, который был особенно высоким в последние годы», — отметил Губанов.

«Авито Работа» — платформа для размещения вакансий и поиска работы. Месячная аудитория сервиса — 16 млн человек. В октябре 2024 года объявления, вакансии и резюме разместили около 7 млн человек и компаний.