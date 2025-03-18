Подача газа в Армению приостановлена из-за работ в Грузии

В Грузии с 9:00 до 18:00 на участке Казах — Сагурамо (DN 1000) транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ — Закавказье проводятся аварийно-восстановительные работы: в Армении приостановлена подача природного газа, сообщает «Царьград» .

Как уточнили в пресс-службе «Газпром Армения», бесперебойное обеспечение газоснабжения потребителей будет за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

По данным анализа компании Bruegel, с января по ноябрь 2025 года Россия увеличила поставки газа в Евросоюз на 25% и достигла объема в примерно 50 миллиардов кубометров.

Основной вклад внесли трубопроводные поставки. Они выросли на 26% за 11 месяцев и в итоге составили более 30 миллиардов кубометров. Это около 11% от всего импорта газа в Европу.