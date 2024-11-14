Почти половина скидок на распродажах в России оказалась фейком

Около половины скидок на распродажах 11 ноября оказались фейком, сообщают « Известия » со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка.

Недобросовестные продавцы за месяц до распродажи ставят заведомо завышенные цены на товар, а во время распродажи снижают их до медианного уровня.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, фальшивые скидки есть примерно в половине предложений. Т

«ы приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже, но при этом понимаешь, что это его обычная цена. Скидка образуется за счет того, что чуть раньше стоимость товара подняли», — отметил он.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, перед распродажами цены повышают в 50–65% предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок.

При этом, по словам экспертов, такую схему применяют не только мелкие торговцы, а также крупные розничные офлайн-сети.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет поучаствовали в опросе сервисов «Авито Реклама» и «Авито Товары» на тему совершения импульсивных покупок. Оказалось, что спонтанные приобретения делают 60% россиян, даже если идут в магазин за чем-то конкретным.