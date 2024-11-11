60% россиян совершают импульсивные покупки, даже если идут со списком в магазин

Более 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет поучаствовали в опросе сервисов «Авито Реклама» и «Авито Товары» на тему совершения импульсивных покупок. Оказалось, что спонтанные приобретения делают 60% россиян, даже если идут в магазин за чем-то конкретным, результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

60% респондентов совершают импульсивные покупки, несмотря на заранее составленные списки, чаще всего при выборе одежды или обуви — 47% случаев от общего числа проголосовавших за совершение импульсивных покупок. Абсолютное большинство опрошенных — 61% — узнают о новых поступлениях различных товаров из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

В среднем россияне покупают непродовольственные товары трижды в месяц. При этом женщины делают это чаще мужчин: примерно четыре раза в месяц.

Самые активные возрастные группы, которые приобретают непродовольственные товары два или три раза в неделю, — это россияне в возрасте от 18 до 24 лет (19%), от 25 до 34 лет (20%) и от 35 до 44 лет (18%). Люди 55-64 лет чаще других (22%) совершают такие покупки раз в месяц.

Почти четверть россиян — 23% — во время шопинга всегда следуют заранее составленному списку, но 60% опрошенных совершают импульсивные покупки, несмотря на его наличие. Такое потребительское поведение особенно выражено среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (63%), 35-44 лет (62%) и 45-54 лет (62%). Предпочтение спонтанному шопингу отдают 16% опрошенных, поэтому не планируют покупки заранее. Чаще всего россияне совершают импульсивные покупки при выборе одежды и обуви (47%), товаров для красоты и здоровья (42%), подарков (37%).

Во время шопинга больше половины россиян (52%) готовы потратить до 10 тысяч рублей за один раз. Также 19% респондентов рассчитывают на сумму до 20 тысяч рублей, а 8% — до 30 тысяч рублей. В среднем опрошенные готовы планировать покупки на сумму до 15 тысяч рублей.

«Мы видим, что число пользователей, которые предпочитают онлайн-шопинг, практически сравнялось с количеством тех, кто посещает торговые точки в офлайне. Так, 47% россиян совершают покупки на маркетплейсах и классифайдах, в то время как в торговые центры ходят 52% респондентов. За аудиторией идут и бренды, по этой причине они увеличивают количество точек касания пользователей с ключевым сообщением бизнеса. Такую динамику мы видим и на нашей площадке. Например, за десять месяцев инвестиции брендов из категории „Одежда и обувь“ в медийную рекламу на „Авито“ выросли на 470% год к году, из сегмента „Красота и здоровье“ — на 346% за аналогичный период», — рассказал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Россияне также активно пользуются сервисами «Авито» для продажи вещей, которые им больше не нужны.

«Для 31% респондентов такими чаще всего становятся одежда и обувь, еще для 30% — домашний декор, у 24% — кухонные гаджеты и спортивные товары. Быстрее найти вторую жизнь таким вещам можно на распродажах онлайн-платформ: товары, участвующие в них, получают дополнительные охваты. Так, например, в течение июньской распродажи на Авито ассортимент в категории „Электроника“ преимущественно смотрели именно у частных продавцов „с рук“ — предложения в ресейле получили на 33% больше просмотров, чем новые», — поделился директор по стратегии и развитию «Авито Товаров» Алексей Гевлич.