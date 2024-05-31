Почти половина москвичей хотела бы продолжить карьеру по другой специальности

Согласно опросу, 48% жителей Москвы хотели бы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности. Отказались от данной возможности лишь 29% респондентов, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Освоить новую профессию с целью повышения зарплаты хотел бы 41% опрошенных, 37% жителей столицы стремятся к личному развитию и самореализации, а 29% — к открытию собственного дела. 28% респондентов считают, что новая профессия позволит улучшить условия труда.

Еще 18% москвичей планируют освоить новую профессию, чтобы сменить коллектив и профессиональную среду, а 17% — из-за актуальности и востребованности новой сферы. Лишь 15% горожан заявили, что выбирают новую специальность в связи с изменением ценностей и приоритетов.

Чаще о желании освоить новую специальность для продолжения карьеры заявляли женщины (52% против 47% мужчин). Хотят обучиться новой специальности 59% представительниц прекрасного пола в возрасте 25-34 лет и 55% — в возрасте 35-44 лет.

Такое же намерение выразили работники автомобильного бизнеса (58%), онлайн-торговли (58%), административной работы (57%) и сельского хозяйства (56%).

Ранее москвичи перечислили преимущества работы курьером. Когда-либо работали или подрабатывали курьерами 36% жителей российской столицы.