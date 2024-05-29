Москвичи перечислили преимущества работы курьером

Опрос 7 тысяч россиян показал, что 36% москвичей когда-либо работали или подрабатывали курьерами. Главным преимуществом этой профессии респонденты назвали гибкий график и возможность совмещать работу и личную жизнь, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Из 36% жителей столицы, которые работали курьерами, 8% до сих пор остаются в этой профессии или периодически подрабатывают в курьерских службах. 29% — в прошлом работали курьерами, у 13% не было такого опыта, но они планируют применить себя в курьерской доставке. Такие планы есть у 20% сотрудников транспортной сферы и логистики.

Почти половина респондентов из Москвы (47%) считают главным преимуществом работы курьером гибкий график и возможность совмещать профессию и личную жизнь. Эти пункты оказались важнее для женщин (55%), чем для мужчин (49%).

38% москвичей назвали преимуществом физическую активность в течение рабочего дня, 24% — возможность хорошо зарабатывать, 27% — возможность изучить город. 30% жителей столицы считают важным аргументом в пользу работы курьером — возможность быстро стартовать в профессии без длительного обучения, еще 20% проголосовали за возможность совмещения работы и учебы.

Москвичи видят в работе курьера независимость от конкретного офиса или предприятия (26%), возможность заводить новые и интересные знакомства (19%) и получать опыт в сфере доставки для дальнейшего развития в профессии (12%). При этом 11% жителей хотят повысить личные и профессиональные качества, став сотрудником курьерской службы.