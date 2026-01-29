сегодня в 18:13

Трейдер Силаев назвал три фактора, повлиявших на курс рубля в январе 2026 года

Январь характеризовался противоречивой динамикой, где на курс рубля воздействовали как технические, так и фундаментальные факторы, сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Эксперт назвал факторы, влиявшие на курс рубля в январе 2026 года.

Во-первых, налоговый период: традиционная продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов в конце месяца оказала поддержку рублю, позволив доллару кратковременно опускаться ниже отметки 77 рублей.

Во-вторых, геополитический фон: ключевую роль сыграли слухи о возможной активизации диалога между Россией, США и Украиной.

«Сам факт переговоров в Абу-Даби выступил в роли „антистресса“ для российских активов, сдерживая ослабление. Однако отсутствие прорывных договоренностей и сохранение территориального вопроса как камня преткновения не позволили сформировать устойчивый позитивный тренд», — отметил Силаев.

Наконец, значительное падение индекса доллара (DXY) на мировом рынке более чем на 2,2% косвенно поддерживало рубль. Однако давление оказывали высокий дисконт на российскую нефть Urals к марке Brent и активизация импортеров перед праздниками в Китае.

