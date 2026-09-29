Почему дорожают кредиты в 2026 году: банки теряют ликвидность

сегодня в 14:19

Россияне вынесли из банков больше триллиона рублей: что теперь будет с кредитами

Летний отток денег из банков стал одной из причин, по которой финансовые организации были вынуждены повышать доходность вкладов, а затем учитывать подорожание привлеченных средств в стоимости кредитов, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По словам эксперта, за первые два месяца лета россияне вывели из банков около 1,2 трлн рублей.

Чтобы остановить отток ликвидности, банки стали повышать ставки по депозитам. По приведенной экспертом статистике ЦБ, доходность вкладов в крупнейших кредитных организациях выросла с 12,756% в третьей декаде июня до 12,945% в первой декаде сентября.

Для банков депозит — один из источников ресурсов для кредитования. Поэтому рост стоимости привлечения денег постепенно отражается и на цене займов.

«Поскольку дорожают депозиты, а по сути цена ресурсов у банков для кредитования, закономерно, что они повышают среднюю стоимость ссуд в выдачах клиентам», — пояснила Андриевская.

Таким образом, на ставки по кредитам влияет не только ключевая ставка ЦБ. На стоимость займа одновременно воздействуют цена фондирования, риск конкретного заемщика и регуляторные ограничения.

При этом эксперт отмечает, что банки продолжают удерживать кредитные ставки в рамках установленных регулятором ограничений по полной стоимости кредита.

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