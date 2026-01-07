Платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши по ставкам на Венесуэлу

Онлайн-сервис прогнозов Polymarket отказался выплачивать призы победителям, сделавшим ставки на американское вторжение в Венесуэлу. Подобные торги расценили как ставки на военные действия США, имеющие целью установление доминирования, сообщает РЕН ТВ .

В Polymarket подчеркивают, что выплаты будут произведены только в случае, если Вашингтон начнет операцию по установлению контроля над венесуэльской территорией.

Подобный ход вызвал негодование среди пользователей платформы.

«Заявление президента Трампа о том, что они будут „управлять“ Венесуэлой, ссылаясь на продолжающиеся переговоры с венесуэльским правительством, само по себе не квалифицирует операцию по захвату Мадуро как вторжение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из анонимных участников, поставив на вторжение США, несколькими днями ранее выиграл свыше 400 тысяч долларов. Это вызвало подозрения в использовании конфиденциальной информации о тайной операции, проведенной США, для получения быстрой прибыли.

