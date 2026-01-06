WSJ: трейдер заработал 400 тысяч долларов на операции США в Венесуэле

Неизвестный инвестор обогатился более чем на 400 тысяч долларов, сделав прибыльную ставку на отстранение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы на фоне операции США в Каракасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Сообщается, что благодаря ставкам на популярной криптоплатформе Polymarket трейдер получил доход, в 12 раз превышающий его первоначальные вложения, что в сумме составило свыше 400 тысяч долларов. Это вызвало подозрения в использовании конфиденциальной информации о тайной операции, проведенной США, для получения быстрой прибыли.

Утверждается, что учетная запись была зарегистрирована месяцем ранее, и трейдер, используя стандартное имя пользователя, представляющее собой адрес блокчейна (длинную последовательность символов — ред.), размещал ставки на контракты, которые приносили прибыль в случае прекращения полномочий Мадуро до 31 января 2026 года. Цена этих контрактов, по данным WSJ, составляла всего 8 центов.

Акцент делается на том, что более половины от общего объема ставок было сделано вечером накануне атаки. По информации издания, пользователь удвоил свои ставки менее чем за пять часов до начала вторжения США.

Издание цитирует основателя стартапа Polysights, предоставляющего аналитические инструменты для трейдеров Polymarket, который считает, что значительная концентрация ставок на недавно созданном аккаунте, в отсутствие каких-либо новостей, предвещавших скорый арест Мадуро, указывает на возможную причастность инсайдера.

Ранее сообщалось, что 3 января в Каракасе произошли взрывы. Глава Белого дома Дональд Трамп впоследствии заявил, что США нанесли массированные удары по венесуэльской столице, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом, где ему, согласно судебным документам, грозит до четырех пожизненных заключений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.