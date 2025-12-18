Пивоварня в Твери хочет приватизировать «Иисуса»

ООО «Частная пивоварня „Афанасий“» из Твери хочет приватизировать товарный знак JESUS. Закрепить его за собой компания планирует с помощью Благотворительного фонда имени Святителя Афанасия, учредителем которого она является, сообщает Baza .

Вопрос о приватизации товарного знака рассматривался в палате по патентным сборам в июне этого года. Тогда пивоварне отказали. Оспорить судебное решение компания решила в католическое Рождество — 25 декабря.

Согласно законодательству, с октября 2024 года Роспатент обязан обратиться в Межрелигиозный совет России в случае регистрации товарного знака с религиозной символикой. Использовать знак нужно в пределах морали.

Ранее калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» подал заявку на регистрацию нового бренда Trump. В случае успешной регистрации под торговым знаком можно будет выпускать водку, бренди, ликеры, вина, ром, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки.

