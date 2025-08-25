Пиво из Северной Кореи начало продаваться в России

Северная Корея начала поставлять в Россию пиво собственного производства. Первая партия поступила в страну в середине августа, сообщает РБК .

На российских полках выставлена северокорейская продукция марки Tumangang 11. Пиво из КНДР продается пока что только в Дальневосточном федеральном округе и Якутии, где уже была выстроена дистрибуция и партнерские каналы.

Так как продажи начались недавно, отечественным торговым сетям в других регионах требуется время, чтобы завести карточки товаров, ЕГАИС и прочий документооборот.

Как рассказал директор компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислав Бусик, дальше планируется вывести пиво из КНДР на рынки Сибири, центральной России и Юга. Цена одной бутылки 0,5 л северокорейского пива составляет порядка 160 рублей.

Ранее Госдума пообещала вернуться к вопросу допуска пива на стадионы. Там отметили, что важно найти разумное решение с учетом всех обстоятельств, выслушав все стороны.