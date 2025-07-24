Госдума пообещала вернуться к вопросу допуска пива на стадионы

Осенью 2025 года на ближайшей сессии депутаты снова поднимут вопрос о возможности снова продавать пиво на спортивных стадионах. Как сообщил глава комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин, важно найти разумное решение с учетом всех обстоятельств, выслушав все стороны, пишет Газета.ru .

Матыцин отметил, что ситуация постоянно меняется, и то, что было актуально несколько лет назад, в настоящем времени может требовать пересмотра. По его словам, разрешение продажи пива на стадионах может обеспечить дополнительную финансовую поддержку спортивной отрасли.

Однако он подчеркнул необходимость учитывать возможные негативные последствия для поведения зрителей и их здоровья. Главной задачей депутатов, по мнению Матыцина, является организация широкого обсуждения этого вопроса и поиск конструктивного решения.

В России с 2005 года действует запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах, а с 2004 года запрещена их реклама на стадионах. Несмотря на попытки Минэкономразвития в 2014 году и Минпромторга в 2016 году отменить эти ограничения, запрет остается в силе.