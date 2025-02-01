Писториус считает чрезмерным для Германии увеличение трат на оборону до 5% ВВП

Немецкий министр обороны Борис Писториус высказался против заявления американского президента Дональда Трампа о том, что ФРГ необходимо увеличить траты на оборону до 5% от ВВП. Для Германия это слишком большая цифра, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью военного чиновника газете Tagesspiegel.

Писториус отметил, что 5% немецкого ВВП равны 42% федерального бюджета. В таком случае на оборону пришлось бы тратить 230 млрд евро.

«Мы не могли бы себе этого позволить и не могли бы потратить столько денег», — подчеркнул министр обороны ФРГ.

При этом Писториус не отрицает, что Германии предстоит вносить вклад, который соответствует масштабам ее экономики. Это значит, что на оборону точно придется тратить больше средств, чем 2% от ВВП.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против предоставления Украине трех млрд евро в формате военной помощи.