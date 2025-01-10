Шольц блокирует предоставление Украине военной помощи

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против предоставления Украине трех млрд евро в виде военной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, политические оппоненты Шольца — министр иностранных дел Анналена Бербок («Зеленые») и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) — предложили направить средства Киеву.

Однако офис канцлера Олафа Шольца тормозит планы по предоставлению дополнительной военной помощи… так как не видит необходимости в срочных действиях», — указано в публикации.

Авторы статьи добавили, что споры вокруг военной помощи происходят накануне выборов в немецкий парламент, который сформирует новый кабинет Германии.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания стран в формате «Рамштайн» Запад направит на Украину два млрд долларов.