сегодня в 14:58

Песков: власти работают над стабилизацией ситуации с бензином

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что правительство активно работает над стабилизацией ситуации на рынке бензина, пишет ТАСС .

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в некоторых аспектах возникают определенные вопросы, однако российское правительство предпринимает все необходимые шаги для обеспечения стабильности.

По словам Пескова, для получения подробной информации следует обращаться к заявлениям вице-премьера Александра Новака, который курирует данное направление.

По словам Новака, рынок бензина в российских регионах находится под контролем, при этом спрос полностью удовлетворяется имеющимся предложением. Вице-премьер отметил, что баланс топливного рынка в стране сохраняется стабильным.

