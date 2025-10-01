Новак назвал абсолютно контролируемой ситуацию с топливом в России

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщает РИА Новости .

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране», — сказал Новак в кулуарах клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что при этом в ряде регионов РФ наблюдаются проблемы с топливообеспечением. В настоящее время вопрос решается совместно с Минэнерго и регионами.

Вице-премьер добавил, что до конца текущего года правительство продлило запрет на экспорт бензина, чтобы увеличить предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Кроме того, был введен запрет на экспорт дизельного топлива.

Ранее вице-премьер Александр Новак предложил премьер-министру Михаилу Мишустину на полгода разрешить использование присадки монометиланилин (ММА) на бензин. Запрещенная с 2016 года добавка повышает октановое число.

