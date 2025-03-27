Первый зампред ВТБ Пьянов о дорогих депозитах: удав проглотил слона
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что российские банки, стремясь соблюсти нормативы Центробанка по ликвидности, отказались от «доплаты» за размещение средств на депозитах, сообщает РБК.
Он утверждает, что спред между ставками по депозитам юрлиц и ключевой ставкой, который в завершающие месяцы прошлого года достигал беспрецедентных 2,5 п. п., к марту был сведен к нулю.
Пьянов наглядно представил изменение тенденции в виде графика, выполненного в форме шляпы с изображением слона и удава, что является отсылкой к повести-сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
«Начиная с января он (разрыв в ставках — ред.) демонстрировал, по нашему пониманию, резкое снижение от пиковых значений, и концу марта он полностью нормализовался и вышел на июньские значения 2024 года, образовав такую шляпу», — рассказал Пьянов.
Топ-менеджер ВТБ добавил, что взрослый человек, способный увидеть шляпу, может увидеть и удава, поглотившего целиком слона. Удав, как и в известной сказке, проглотил слона целиком, и теперь этот образ полностью вернулся к своим нормальным значениям.
Ранее стало известно, что с 25 марта зарплатные клиенты ВТБ смогут взять ипотеку, внеся всего 20% от стоимости жилья вместо прежних 30%. Изменения коснутся покупки квартир, апартаментов, готовых домов, а также машино-мест и кладовок.