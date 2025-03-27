Первый зампред ВТБ Пьянов о дорогих депозитах: удав проглотил слона

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что российские банки, стремясь соблюсти нормативы Центробанка по ликвидности, отказались от «доплаты» за размещение средств на депозитах, сообщает РБК .

Он утверждает, что спред между ставками по депозитам юрлиц и ключевой ставкой, который в завершающие месяцы прошлого года достигал беспрецедентных 2,5 п. п., к марту был сведен к нулю.

Пьянов наглядно представил изменение тенденции в виде графика, выполненного в форме шляпы с изображением слона и удава, что является отсылкой к повести-сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

«Начиная с января он (разрыв в ставках — ред.) демонстрировал, по нашему пониманию, резкое снижение от пиковых значений, и концу марта он полностью нормализовался и вышел на июньские значения 2024 года, образовав такую шляпу», — рассказал Пьянов.

Топ-менеджер ВТБ добавил, что взрослый человек, способный увидеть шляпу, может увидеть и удава, поглотившего целиком слона. Удав, как и в известной сказке, проглотил слона целиком, и теперь этот образ полностью вернулся к своим нормальным значениям.

Ранее стало известно, что с 25 марта зарплатные клиенты ВТБ смогут взять ипотеку, внеся всего 20% от стоимости жилья вместо прежних 30%. Изменения коснутся покупки квартир, апартаментов, готовых домов, а также машино-мест и кладовок.