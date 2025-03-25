Банк ВТБ снизил первый взнос по ипотеке

С 25 марта клиенты, получающие зарплату на счета ВТБ, смогут взять ипотеку, внеся всего 20% от стоимости жилья вместо прежних 30%. Таким образом, кредитная организация снизила первоначальный взнос по ипотеке, об этом говорится на официальном сайте организации.

Воспользоваться возможностью внести сниженный первоначальный взнос по ипотеке могут зарплатные клиенты ВТБ. Для других категорий заемщиков первоначальный взнос снизится с 50% до 30%. Банк либерализует требования по рыночным ипотечным программам.

Вышеперечисленные изменения коснутся покупки квартир, апартаментов, готовых домов, а также машино-мест и кладовок. Однако при оформлении кредита на строительство индивидуального жилья или приобретение коммерческих объектов условия остаются неизменными: зарплатным клиентам потребуется внести 30%, остальным — 50% от стоимости.

«ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В последнее время ВТБ провел корректировку процентных ставок по ипотечным программам. Ощутимое уменьшение ставок затронуло рыночные ипотечные предложения, которые стали доступнее на 0,5-1 процентный пункт в зависимости от суммы первоначального взноса клиента.

Особые изменения коснулись комбинированной ипотеки, включая кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Наиболее заметное снижение произошло в программе «семейной» ипотеки для Северо-Западного и Центрального регионов: если раньше средневзвешенная ставка для займа в 13,5 миллионов рублей составляла 12,08%, то теперь она уменьшилась до 9,51% в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует в ближайшем будущем уменьшить ставку по ипотечному кредитованию.