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Сбер допускает уменьшение ставок по ипотеке в ближайшем времени

В Сбербанке начали рассматривать вероятность уменьшения ставок по стандартной ипотеке. Они могут снизиться уже в ближайшем будущем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

4 марта Сбербанк в числе первых пошел на уменьшение ставки по стандартной ипотеке. Она снизилась в пределах 1-1,5%, отметили в пресс-службе Сбера.

Количество процентов можно было уменьшить, внеся более высокий первоначальный взрос. Нынешний размер ключевой ставки — 21%.

Ранее Сбер начал принимать заявки в рамках программы «Семейная ипотека на вторичное жилье». Выдавать такие займы будут уже с 1 апреля.