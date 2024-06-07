Перспективы развития отечественного семеноводства обсудили в Подмосковье

Координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» в Московской области Сергей Двойных в ходе рабочего визита посетил две крупные агрофирмы — «Партнер» и «Поиск», специализирующиеся на разработке и производстве семян и саженцев. Во время встречи с руководителями агрофирм обсуждались вопросы кадрового обеспечения и импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В агрофирме «Партнер» был осмотрен строящийся участок одной из теплиц, продемонстрирована система полива и контроля температуры, представлены селекционные гибриды, разработанные агрономами. Благодаря исследованиям, направленным на повышение сопротивляемости болезням и улучшение вкусовых качеств, специалисты создают высококачественные сорта растений.

«Сотрудники компании применяют современные технологии и научные достижения на всех этапах производства. В настоящее время у агрофирмы имеется более 250 сортов овощей. Предприятие активно развивает агропромышленный сектор и предлагает потребителям семенной материал отличного качества», — рассказал Двойных.

Агрофирма «Поиск», работающая на рынке более 33 лет, является лидером в области селекции и производства семенного материала различных культур. На базе селекционных центров компании разрабатываются высокоурожайные сорта и гибриды овощей. В Государственном реестре селекционных достижений РФ зарегистрировано более 850 сортов и гибридов.

Во время встречи с руководителями агрофирм обсуждались вопросы кадрового обеспечения и импортозамещения. Российское семеноводство является основой продовольственной безопасности страны и имеет большой потенциал. От селекции и семеноводства зависит создание новых сортов растений с улучшенными характеристиками, что важно для повышения урожайности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.