Переводы по СБП с 1 июля дополнят ИНН: что изменится для клиентов

В России с 1 июля станет обязательным указывать ИНН при переводах и платежах через СБП. При этом для рядового пользователя ничего не изменится, заявил РИАМО директор блока цифровых платежей СДМ-Банка Станислав Савельев.

Как это будет работать на практике

На самом деле для рядового пользователя процедура перевода не изменится, подчеркивает эксперт. Человеку не нужно будет искать ИНН знакомого или вводить его вручную. Банки будут делать это автоматически: при проведении операции через СБП кредитные организации начнут обмениваться этими данными между собой через защищенную инфраструктуру НСПК. ИНН станет тем техническим идентификатором, который позволит банкам и государству отслеживать цепочки переводов для борьбы с дропперами, комментирует Савельев.

Переводы между физлицами по СБП

Если говорить о переводах от физлица другому физлицу, то ИНН будет обязателен для таких переводов, но указывать его будет банк, а не гражданин, подчеркивает эксперт.

«Поскольку с 1 июля у банков появится обязанность привязать ИНН ко всем счетам клиентов (и к новым, и к уже открытым), ваше кредитное учреждение уже будет знать ваш номер и номер получателя (если его банк тоже передаст данные). Это произойдет „под капотом“ системы, и перевод по-прежнему можно будет отправить, зная только номер телефона», — объясняет Савельев.

Покупка товаров в магазинах по СБП: перевод от физлица юрлицу

В этом случае от россиян также не потребуется никаких дополнительных действий. При оплате покупок через СБП (например, по QR-коду) ИНН продавца-юрлица уже содержится в его реквизитах, говорит финансист.

«Что касается вашего ИНН как плательщика, то, согласно разъяснениям ЦБ и стандартам СБП, он в обязательном порядке передается в платежном сообщении при сумме покупки свыше 15 000 рублей (либо при отсутствии адреса плательщика). Для мелких покупок эта информация также будет доступна банкам для внутреннего контроля», — отмечает Савельев.

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков (ИНН) клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через Ссистему быстрых платежей (СБП) для борьбы с мошенничеством, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.