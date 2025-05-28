Переводы денег с 1 июня 2025 года: с чем на практике могут столкнуться россияне

Расширение полномочий Росфинмониторинга и наделение ведомства правом с 1 июня 2025 года приостанавливать переводы банковских клиентов направлены на борьбу с дропперством и поэтому являются правильными и необходимыми мерами. Однако на практике они могут быть не столь эффективны, как это задумывалось изначально, заявил РИАМО заместитель генерального директора компании «Платежный сервис А3» Алексей Одедесион.

Мошенничество в финансовой сфере — это серьезная проблема, и меры, направленные на его пресечение, должны быть приняты синхронно росту масштабов мошенничества, подчеркнул он.

«Однако на практике это может оказаться не столь эффективным, ведь в России большой бедный класс, который с удовольствием передаст свои карты мошенникам с целью заработать. Всех не заблокируешь, это могут быть сотни тысяч или даже миллионы дропперов, включая новых и новых дропперов из стран ближнего зарубежья, которые ввиду финансовой безграмотности даже не задумываются о последствиях», — высказал свою точку зрения эксперт по платежам.

По его мнению, для обычных людей эта инициатива вряд ли дотянется. Только если Росфинмониторинг не начнет по ошибке блокировать и «белые» операции, что вызовет недоверие к банковской системе РФ, или если гражданин не покупает криптовалюту р2р на регулярной основе, или не занимается серыми операциями, отметил Одедесион.