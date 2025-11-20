Переводы с карты на карту давно стали повседневностью: граждане собирают на подарок друзьям, берут в долг у родных или помогают близким. Однако в определенных ситуациях привычная операция может привлечь пристальное внимание Федеральной налоговой службы (ФНС) и обернуться доначислением налогов, штрафов и пеней, сообщила РИАМО замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова.

Ключевую роль играет не разовый размер платежа, а его характер и периодичность, подчеркивает она. ФНС начинает интересоваться движениями по картам физических лиц, когда они приобретают признаки систематического дохода от предпринимательской или профессиональной деятельности. Единичный перевод, даже крупный — это одно. А вот десятки платежей в месяц от разных людей по одинаковой или схожей сумме — уже совсем другое.

Налоговую может насторожить регулярность и массовость: если платежи поступают регулярно и в больших количествах, шаблонные суммы или платежи одинакового размера, напоминающие фиксированную стоимость услуги. Если деньги поступают от большого числа разных людей, не связанных семейными узами, это тоже может быть сигналом для налоговой.

«Чтобы избежать внимания налоговой к переводам, соблюдайте прозрачность. Всегда четко указывайте назначение перевода, будь то подарок на день рождения, возврат долга или средства на отпуск. Фиксируйте договоренности: при крупных сделках или регулярных платежах оформляйте расписки, простые договоры оказания услуг или сохраняйте переписку, где обсуждается цель перевода», — рекомендует Юсупова.

Если вы постоянно оказываете услуги и получаете за это оплату на карту, оптимальный путь — оформить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя и легализовать доход, что снимет налоговые риски, добавляет эксперт.

