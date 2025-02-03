Переработка подсолнечника в РФ становится невыгодной из-за высоких цен

В России дорожает подсолнечник, из-за чего его переработка становится невыгодной на фоне снижающейся стоимости подсолнечного масла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на OleoScope.

Производители подсолнечника продолжают удерживать высокие цены на него, а также увеличивают запасы. Аналитики считают, что в связи с этим переработчики могут переключиться на сою и рапс. В дальнейшем такой сценарий приведет к существенному падению цен на семечку.

Стоимость подсолнечника продолжает расти в РФ. На прошлой неделе цены возросли на уровень от 200 до 1 200 рублей за тонну в зависимости от региона.

При этом в экспортном плане ситуация обратная. В черноморских портах средняя цена на подсолнечное масло по состоянию на 29 января упала до 1 025 долларов за тонну. Это рекордно низкий показатель.

Эксперты считают, что из-за высоких закупочных цен переработка подсолнечника становится экономически невыгодной. Чтобы заводы смогли «выйти в плюс», необходимо снижение цен на сырье.

Ранее в России запретили ввоз семян подсолнечника и кукурузы из 4 стран. Это Чили, Турция, Венгрия и Франция.