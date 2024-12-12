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В России запретили ввоз семян подсолнечника и кукурузы из 4 стран

Россельхознадзор запретил ввоз семян подсолнечника и кукурузы из Чили, Турции, Венгрии и Франции, сообщается на сайте ведомства.

Так, с 13 декабря запрещается ввозить семена подсолнечника для посева от чилийского производителя/экспортера PINTO PIGA SEEDS S.A., PARCELA SAN EDUAGRO S/N, CAMINO SANTA CECILIA/ EL MONTE — CHILE.

А с 16 декабря запрещено ввозить семена кукурузы для посева турецкого производителя GLS TOHUMCULUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SURAT YOLU SK.POLEN TOHUMCULUK/41 SELIMSAHLAR MAH./ SEHZADELER/MANISA/TURKEY, французской компании LIDEA FRANCE AVENUE GASTON PHOEBUS 64230 LESCAR FRANCE и венгерской фирмы SYNGENTA KFT. IPARI PARK 5400 MEZOTUR HUNGARY.

Такие меры были приняты ведомством из-за обнаружения в продукции карантинных для РФ и стран-членов ЕАЭС объектов: фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа.

Ранее в турецкой провинции Конья произошла вспышка птичьего гриппа H5N1, после чего в Россию запретили ввозить мясо птицы и яйца из страны.