Пекари, шаурмисты и су-шефы: специалисты общепита стали больше зарабатывать в РФ

В РФ средняя предлагаемая зарплата в общепите за год выросла на 15%

Подведены итоги сезона для новых сотрудников в сфере общественного питания. Этим летом средние предлагаемые зарплаты увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 68 077 рублей в месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

В этой сфере занятость сотрудников чаще всего предполагает работу по сменам с возможностью выбора утренних или вечерних рабочих часов. График может быть в форматах 2/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2. Важно, что средние предложения по зарплате складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий.

Больше всего зарплатные предложения повысились у пекарей — свыше чем в 1,5 раза (+61%) по сравнению с летом 2024 года. Так, средний уровень предлагаемых зарплат достигал 72 204 рубля за месяц. Но нужно учитывать, что окончательный заработок зависит от графика работы, числа отработанных смен, сезонности и региона.

На втором месте по зарплатным предложениям — шаурмисты. Для этих специалистов предложения выросли на 22% за год и составили 91 288 рублей в месяц. На 15% повысились предлагаемые зарплаты для поваров — летом 2025 года новые сотрудники могли получать в районе 75 010 рублей за месяц.

Затем по росту зарплатных предложений идут су-шефы — у них средние предлагаемые зарплаты увеличились на 13%, до 107 923 рублей, для сушистов — на 12%, до около 89 288 рублей. Еще на 10% больше стали предлагать барменам, они могут получать 68 563 рубля.

Как вырос спрос

Спрос на некоторых специалистов в отрасли сильно повысился. Так, по сравнению с летом прошлого года число новых вакансий для су-шефов выросло на 81%. В 2025 году летом им предлагали в среднем 107 923 рубля за месяц.

На 63% чаще стали публиковать объявления о работе шеф-поваров — кандидатам готовы были платить в районе 100 336 рублей.

Еще общепит нуждался в поварах-кассирах: число таких вакансий повысилось на 28%. Этим летом средняя предлагаемая зарплата для них была примерно 60 937 рублей. Также выросло число вакансий для помощников официантов — на 23% по сравнению с летом прошлого года. Кандидатам в среднем предлагали 56 940 рублей.

«Отрасль общественного питания продолжает активно развиваться: открываются новые заведения, расширяются ресторанные и кофейные сети, проводятся гастрономические проекты и фестивали. Специалисты в целом по отрасли получают на 15% больше, чем год назад, при этом наибольший прирост к среднему зарплатному предложению наблюдается у кухонного персонала», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков.

По его словам, работодатели готовы платить больше, чтобы гарантировать качество блюд и успех заведения. Повышенный спрос на кадры в общепите летом еще связан с фактором сезонности — летом открыты веранды и посещаемость кафе и ресторанов сильно вырастает.

