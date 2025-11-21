Ожидается индексация: что будет с ценами на Lada в 2026 году

«АвтоВАЗ» проиндексирует цены на Lada в 2026 году

В следующем году «АвтоВАЗ» планирует поднять цены на Lada с учетом повышения НДС с 20% до 22% и роста себестоимости, сообщает «Интерфакс» .

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал об индексации цен на модельный ряд российского автомобильного бренда. Он отметил, что стоимость будет меняться «не только по инфляции, но и по росту себестоимости».

Соколов добавил, что повышение НДС до 22% «автоматически увеличивает затраты минимум на 2%».

В последний раз «АвтоВАЗ» индексировал цены на машины почти год назад. Тогда стоимость повысилась на менее чем 2%, что ниже инфляции.

Соколов признался, что долго сдерживать подорожание невозможно из-за возросшего импорта и агрессивного демпинга со стороны китайских стоков. По его словам, цены должны «подтягиваться» за себестоимостью.

Между тем в России в октябре цены на новые и подержанные машины установили исторические рекорды. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля увеличилась относительно сентября на 2,2%, до 3,43 млн рублей.

