Дальше будет хуже: стоимость автомобиля в России побила исторический рекорд

В России в октябре цены на новые и подержанные машины установили исторические рекорды из-за ажиотажа на рынке, сообщает «Коммерсант» .

В стране средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по итогам прошлого месяца увеличилась относительно сентября на 2,2%, до 3,43 млн рублей, отметили в «Автостате». Это рекорд за всю историю рынка в РФ. Год к году стоимость повысилась на 8%.

Директор группы по обслуживанию компаний автопромышленности ДРТ Александр Васильев считает, что дистрибуторы и дилеры стали повышать цены из-за ажиотажа, вызванного ожиданием пересмотра стоимости машин из-за предстоящего увеличения утильсбора и НДС.

Как ожидают дилеры, до конца 2025 года автомобили могут еще подорожать на 3–4%.

По данным «Автостата», средневзвешенные цены на легковые автомобили с пробегом в октябре также стали рекордными, поднявшись до 1,23 млн рублей.

При этом, как пояснил замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин, продав сейчас подержанное авто, человек не может рассчитывать на покупку новой машины аналогичного класса из-за повышения их стоимости.

