Отмена НДС-льгот на операции с картами банков: последствия для бизнеса и россиян

Эксперт: банки будут вводить или повышать комиссии за выпуск и обслуживание карт

Принятие законопроекта, отменяющего освобождение от уплаты НДС услуг по обслуживанию банковских карт, точно даст толчок росту издержек финансовых организаций в и как следствие пересмотру тарифов на обслуживание «пластика», заявил РИАМО эксперт по финансам и кредитам, операционный директор финтех-компании Cosmovisa Дмитрий Михайлов.

Как отмена НДС-льгот на операции с банковскими картами скажется на гражданах

Банки начнут вводить или повышать комиссии за выпуск и обслуживание карт, особенно тех, что раньше были «бесплатными». Для людей это означает появление дополнительных регулярных расходов.

«В частности, можно ожидать сокращения кешбэка и бонусных программ со стороны банков (связанных с воздушными милями, например). Ряд программ станут менее выгодными или будут доступны только по премиальным картам. Обычные пользователи потеряют часть привычных привилегий», — сказал эксперт.

Многие россияне держат несколько карт — зарплатную, бонусную, кредитную, «про запас». При росте стоимости обслуживания такие карты будут массово закрываться. У граждан останется меньше возможностей выбирать выгодные условия и пользоваться акциями разных банков, уверен Михайлов.

По его словам, из-за повышения эквайринговых комиссий торговые точки также могут частично перекладывать издержки на покупателей. Это приведет к росту цен на товары и услуги.

«Если у клиента останется меньше карт и сократится история транзакций, это может ухудшить его кредитный профиль. Для части граждан получить кредиты станет сложнее», — предупредил эксперт.

Как отмена НДС-льгот на операции с картами повлияет на банковский бизнес

Каждая активная карта приносит банку доход через комиссии за обслуживание, эквайринг и процент от транзакций. Сокращение количества карт приведет к падению этих доходов. Чем меньше карт у клиентов, тем меньше транзакций. Это негативно скажется на эквайринговом бизнесе и процессинговых доходах банков, объясняет эксперт.

По его словам, потребители будут оставлять 1–2 карты, чаще всего в крупных банках с устойчивыми брендами и сильными экосистемами. Средние и небольшие игроки рискуют потерять долю рынка.

Закрытие «второй» или «дополнительной» карты часто означает, что клиент уходит из экосистемы банка. Это снижает уровень лояльности и увеличивает клиентский отток, указал Михайлов.

Ранее стало известно, что власти подготовили законопроект, который отменяет освобождение от уплаты НДС услуг по обслуживанию банковских карт.