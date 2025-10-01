Названы последствия отмены моратория на использование монометиланилина в РФ

Среди мер, предложенных правительством РФ для стабилизации топливного рынка, временная отмена моратория на использование монометиланилина (ММА) вызвала наибольший резонанс. Тем не менее, не стоит спешить с выводами, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Во-первых, инициатива пока остается инициативой: до ее реализации необходимо пройти большое количество согласований и уточнений, указывает он. Согласно данным аналитики, «трюк с ММА» позволит поставить 50 тыс. тонн бензина на рынок дополнительно. Суммарное ежемесячное потребление топлива в РФ составляет порядка 2 млн тонн. Поэтому удельный вес такого топлива в общей структуре потребления составит порядка 2,5%. Такая цифра не пугает, считает эксперт.

«Действительно, ММА перестали использовать не просто так. Вещество представляет опасность как для человека, так и для экосистемы. Тем не менее, реальный, заметный эффект возникает только при постоянном взаимодействии с выхлопными газами. Локальная концентрация загрязняющих веществ в атмосфере с учетом дисперсности топлива на базе ММА, предположительно, не будет критичной», — заявил Марышев.

По его мнению, с технической точки зрения топливо с примесью ММА не станет большой проблемой. Во-первых, рассматривается лишь временное снятие запрета на использование этого вещества в нефтехимии. Во-вторых, осязаемые результаты для двигателя авто можно заметить лишь на дистанции: если изредка заливать такое топливо в автомобиль, то сложно отследить его реальное влияние.

«Малая доля потребления топлива на базе ММА, большая дисперсность и временные ограничения меры формируют основание для того, чтобы не рассматривать инициативу как что-то исключительно негативное. Рынок нуждается в дополнительных объемах, поэтому частичный и временный „откат“ в части экологичности топлива — осознанная необходимость, продиктованная конъюнктурой и здравым смыслом», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что вице-премьер Александр Новак предложил разрешить на полгода использование монометиланилина, октаноповышающей присадки, запрещенной с 2016 года.

