От «Подарка» до «Привычки»: банкир выделил несколько категорий владельцев карт

Большинство граждан РФ получают зарплату на одну карту и имеют еще одну, запасную, часто в другом банке, с выгодными условиями использования. О том, почему у некоторых людей накапливается большое количество карт (исключая мошеннические схемы), рассказал РИАМО начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин.

Согласно статистике, на одного работающего взрослого россиянина приходится около двух карт. При этом,42% предпочитают пользоваться одной картой, 40% имеют две карты, а 18% владеют тремя и более. Исходя из личного опыта работы в банке с разными клиентами, эксперт выделил несколько категорий владельцев банковских карт.

«Подарок». Некоторые люди получают банковские карты по принципу «бери, что дают» и набирают промо-карты в аэропортах, магазинах, где настойчивые менеджеры банков активно рассказывают о преимуществах. Часто подобные карты имеют кредитный лимит, что приводит к импульсивным покупкам. В итоге человек оказывается с долгами и высокими процентами, которые приходится погашать.

«Бесплатный кредит». Этот тип клиентов берет несколько кредитных карт с льготным периодом и использует деньги с одной карты для погашения долга по другой в рамках льготного периода, избегая процентов. Однако, если клиент забудет вовремя внести платеж, ему начислят проценты за весь срок пользования лимитом. На практике более половины пользователей таких карт в первый же год выходят из льготного периода и начинают платить проценты.

«Привычка». Эта категория, встречающаяся даже среди обеспеченных людей, характеризуется психологической неспособностью жить без кредитов. Они имеют хороший доход, но предпочитают покупать «здесь и сейчас», используя кредитные карты, а затем погашая их. Банки любят таких клиентов: они платят проценты и вовремя погашают лимиты. Они осознанно находятся постоянно в кредитном лимите, им так удобнее.

«Кэшбэк». Эти клиенты умело используют кэшбэк и различные акции от банков. Имея карты разных банков, они знают, где в данный момент выгоднее совершить покупку, выше кэшбэк на нужную категорию, начисляются мили или действуют специальные предложения. Таким образом, совершая ротацию карт, они могут иметь ежемесячно хороший денежный бонус.

«Дебетовые карты могут быть выгодны благодаря бонусам и кэшбэку. Однако кредитные карты всегда несут в себе риск высоких процентов по кредитному лимиту, которые выше, чем по обычным кредитам (из-за удобства и более высокого процента дефолтности). Если нет острой необходимости, лучше пользоваться собственными средствами. А если уже решили использовать кредитные лимиты разных банков, будьте готовы к дополнительным расходам за свои желания — в виде процентов и комиссий», — резюмировал Лонкин.

