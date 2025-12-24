От налоговой проверки до блокировки счета: как мошенники манипулируют россиянами
Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори
Преступники используют методы социальной инженерии, основанные на манипуляции сознанием жертв для получения их персональных данных и другой конфиденциальной информации, а также доступа к интересующим ресурсам и иным объектам. Причем деньги всегда уводят в каналы, откуда их очень сложно вернуть, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.
Мошенники играют на эмоциях людей: жертв выводят из психологического равновесия и побуждают выполнить определенные действия, при этом все нужно делать срочно, говорит эксперт.
Он назвал излюбленные сценарии злоумышленников:
· «Ваш счет заблокировали».
· «Хакеры взламывают ваш счет».
· «Налоговая начала проверку».
· «Срочно переведите деньги, иначе будет поздно» и т. п.
«Конечно, все, что говорят преступники, не соответствует действительности. Но жертвы действуют импульсивно, поскольку времени на размышления у них нет. Из-за того, что аферисты представляются сотрудниками кредитных организаций, спецслужб, Центробанка и т. п., многие не решаются возражать им или прерывать разговор», — говорит Богоутдинов.
Помимо методов социальной инженерии мошенники пользуются тем, что части людей не хватает знаний о возможностях информационных технологий. Для обмана жертв преступники часто используют такие методы, как установка вредносных программ на устройства пользователей, дипфейк и другие.
По словам эксперта, деньги всегда уводят в каналы, откуда их очень сложно вернуть:
· Множественные переводы на одноразовые счета/карты.
· Криптовалютные счета.
· Подарочные карты.
· Другие анонимные счета.
«Жертвами мошенников часто становятся пожилые люди, однако представителей других поколений также можно обмануть. Многое зависит от психологических особенностей конкретного человека и уровня его цифровой грамотности», — уверен эксперт.
