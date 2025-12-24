От налоговой проверки до блокировки счета: как мошенники манипулируют россиянами

Преступники используют методы социальной инженерии, основанные на манипуляции сознанием жертв для получения их персональных данных и другой конфиденциальной информации, а также доступа к интересующим ресурсам и иным объектам. Причем деньги всегда уводят в каналы, откуда их очень сложно вернуть, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Мошенники играют на эмоциях людей: жертв выводят из психологического равновесия и побуждают выполнить определенные действия, при этом все нужно делать срочно, говорит эксперт.

Он назвал излюбленные сценарии злоумышленников:

· «Ваш счет заблокировали».

· «Хакеры взламывают ваш счет».

· «Налоговая начала проверку».

· «Срочно переведите деньги, иначе будет поздно» и т. п.

«Конечно, все, что говорят преступники, не соответствует действительности. Но жертвы действуют импульсивно, поскольку времени на размышления у них нет. Из-за того, что аферисты представляются сотрудниками кредитных организаций, спецслужб, Центробанка и т. п., многие не решаются возражать им или прерывать разговор», — говорит Богоутдинов.

Помимо методов социальной инженерии мошенники пользуются тем, что части людей не хватает знаний о возможностях информационных технологий. Для обмана жертв преступники часто используют такие методы, как установка вредносных программ на устройства пользователей, дипфейк и другие.

По словам эксперта, деньги всегда уводят в каналы, откуда их очень сложно вернуть:

· Множественные переводы на одноразовые счета/карты.

· Криптовалютные счета.

· Подарочные карты.

· Другие анонимные счета.

«Жертвами мошенников часто становятся пожилые люди, однако представителей других поколений также можно обмануть. Многое зависит от психологических особенностей конкретного человека и уровня его цифровой грамотности», — уверен эксперт.

