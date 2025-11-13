От минтая до форели: ценники на рыбу за год показали взрывной рост

«Ценозавр»: цены на скумбрию за год взлетели почти на 43%

Анализ изменения цен на различные виды рыбы разных производителей за год свидетельствует о резком росте стоимости минтая, камбалы, лосося, горбуши, хека, форели, скумбрии в России, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

За год, с ноября 2024 года, рыба изменилась в цене следующим образом (в скобках указана средняя стоимость на ноябрь 2025 года):

минтай (1кг) +20,8% (384,1 рубля);

камбала (1кг) +22,7% (406,4 рубля);

лосось (1кг) +19,3% (2199,5 рубля);

горбуша (1кг) +23,6% (786 рублей);

хек (1кг) +9,4% (581,1 рубля);

форель (1кг) +32,8% (1259 рубля);

скумбрия (1кг) +42,9% (573,5 рубля).

В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений, отмечают эксперты «Ценозавра».

Ранее россиянам посоветовали заранее купить красную икру, так как она перед Новым годом может подорожать на 15%. За год цены на этот деликатес выросли на 33% — 200 г можно приобрести за почти 3 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.