От кофе до капусты: как изменились цены на продукты в январе

В январе 2026 года потребительская корзина россиян пережила смешанные изменения: одни товары подорожали (растворимый кофе), другие — незначительно подешевели (помидоры), а по ряду позиций цены остались стабильными. Наибольший рост стоимости затронул овощи и растворимый кофе, сообщили РИАМО в сервисе цен «Ценозавр».

Цены на кофе

На кофейном рынке наибольшее внимание привлекает растворимый кофе, средняя цена на который за три недели выросла на 4,3%, достигнув 504,1 рубля за 95 грамм. Зерновой кофе подорожал незначительно — на 1,8% (в среднем 749,3 рубля за 250 г), а стоимость молотого кофе осталась неизменной (702,1 рубля).

Мясная полка

Ситуация с мясом выглядит более стабильной. Цены на курятину (340,4 руб./кг) и свинину (477 руб./кг) не изменились. Говядина подорожала лишь на 0,6% (1098,1 руб./кг). При этом отмечено снижение стоимости на мясо индейки (на 1,3%, до 525 руб./кг) и крольчатины (на 2,9%, до 862,9 руб./кг).

Овощной ряд

Наиболее значимый рост зафиксирован в овощном сегменте. Лидером подорожания стала морковь, прибавившая 7,8% (до 83,8 руб./кг). Вслед за ней идет капуста (+6,8%, 47,2 руб./кг) и картофель (+4,8%, 66,2 руб./кг). Лук подорожал на 2,1% (49,1 руб./кг). Единственным лучом света стал спад цен на помидоры — на 5,4% (в среднем 317,4 руб./кг). Стоимость огурцов осталась без изменений (302,4 руб./кг).

Аналитики «Ценозавра» отмечают, что приведенные данные отражают средние рыночные цены без учета акционных предложений, которыми активно пользуются покупатели для экономии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.